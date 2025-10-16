Очарованный вниманием Вашингтона трампист Лукашенко серьёзно поплыл

Отношения между Белоруссией и США, пройдя за 5 с лишним лет полный цикл синусоиды и пережив похолодание после беспорядков 2020 года и во время президентства Байдена, снова вошли в фазу оттепели.

Трамп – через своих представителей Кита Келлога и Джона Коула (ни один не был замечен в симпатиях к России) и даже лично – «охмуряет» белорусского «батьку» уже не первый месяц.

В представлении местной пропаганды Трамп оценил вселенскую мудрость и лидерские таланты Александра Григорьевича и решил, что с таким лидером нужно дружить. Сам «батька» тоже заделался трампистом и не упускает случая сделать реверанс падкому на лесть новоявленному «другу».

Трамп тоже получил очередную порцию славы – для этого Лукашенко сделал широкий жест и выпустил сразу 52 политзаключенных, при этом, правда, депортировав их за пределы страны.

Ответным широким жестом американца было обещание открыть посольство, закрытое в 2022 году и разрешить белорусской авиакомпании полеты в США. С последним, впрочем, есть нюанс. Европейцы свое небо для «Белавиа» так и не открыли и не собираются. Поэтому, если белорусские самолеты и полетят в США, маршрут будет совсем уж нетривиальным.

Есть и косвенные признаки того, что в отношениях между Минском и Вашингтоном творится какая-то непонятная «химия». Так, недавнее понижение в статусе Тихановской в Литве, когда ей государственную охрану заменили на обычную полицейскую, вынудив закрыть офис, тоже многие связывают с «невидимой рукой» дяди Сэма.

14 октября американская тема получила в Минске новое развитие. На совещании по вопросам национальной безопасности Лукашенко заявил о своей готовности «заключить большую сделку» с Трампом.

«Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов – наши вопросы и требования. Решаем? Давайте будем решать. Мы к этому готовы», – сказал он.

При этом белорусский лидер не удержался от комментариев по теме конфликта на Украине, причем его позиция отражала, скорее, позицию Трампа, чем позицию стратегического союзника в Кремле. Например, Лукашенко сказал, что конфликт нужно прекратить немедленно, а Украина должна остаться независимым государством.

В этом нет ничего удивительного. За 31 год президентства Лукашенко давно убедил себя, что является политиком мирового уровня, как минимум, равным Путину, Трампу, Си и Моди. Сервильная белорусская госпропаганда регулярно подпитывает эту уверенность, не допуская возражений.

Пережив пятилетку международной изоляции на западном направлении и будучи вынужден смириться с доминированием российского вектора во внешней политике, Лукашенко продолжал мечтать о возвращении «многовекторности» – и сейчас рад тому, что такая возможность появилась.

Разумеется, сам Трамп не разделяет иллюзий Александра Григорьевича. Самоуверенности и честолюбия у него даже с избытком, и лидера скромной Белоруссии равным себе он точно не считает. Трамп – это про деньги и прагматические интересы. Он может спокойно делать комплименты хоть Лукашенко, хоть Ким Чен Ыну, если это соответствует его пониманию американских интересов.

Открыть посольство в Минске? Отлично, это расширения влияния! Унизить Тихановскую и отлучить от кормушки ее дармоедов? Тоже хорошо, это не только экономия средств, но и удар по клиентеле своих недругов из ЕС и Демпартии. Если понадобится – может и в Минск слетать, но для этого Келлог с Коулом сначала должны довести «партнера» до нужной кондиции.

Подобную игру Трамп ведет с Минском не впервые. В 2019 – начале 2020 годов в Минск уже летали его эмиссары. Улыбались, пожимали руки, говорили ободряющие слова. Отношения между Белоруссией и Россией в это время были на самом низком уровне за все время правления Лукашенко. Говорили даже о предстоящем геополитическом развороте после выборов. Сейчас мы, очевидно, наблюдаем повторение этой истории.

Сейчас важно не обольщаться и не терять связь с реальностью. Трампу нужен Лукашенко не как опытный политик и лидер стратегически важной страны. Вся его стратегия – разыграть болезненную для России «белорусскую карту» для давления на Кремль.