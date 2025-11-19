Новак объяснил причины резкого замедления экономического роста в РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия «управляемо замедляет» темпы роста своей экономики.

Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил в ходе дискуссии «Платформа будущего: 100 проектов России. Экономика» в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сегодня мы находимся в периоде так называемого управляемого замедления темпов роста экономики с тем, чтобы выйти на долгосрочные устойчивые темпы роста. Чтобы побороть инфляцию. Президентом поставлена задача, чтобы мы вышли на темпы роста выше мировых», – сказал Новак.

Он подчеркнул, что Россия должна сохранить 4-е место в мире по ВВП и паритету покупательной способности. Основным драйвером роста должны стать инвестиции, которые уже выросли на 37%, а также повышение производительности труда, поскольку нынешняя рекордно низкая безработица является вызовом.