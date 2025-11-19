Новак объяснил причины резкого замедления экономического роста в РФ

Елена Острякова.  
19.11.2025 16:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 767
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Экономика


Россия «управляемо замедляет» темпы роста своей экономики.

Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил в ходе дискуссии «Платформа будущего: 100 проектов России. Экономика» в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия «управляемо замедляет» темпы роста своей экономики. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сегодня мы находимся в периоде так называемого управляемого замедления темпов роста экономики с тем, чтобы выйти на долгосрочные устойчивые темпы роста. Чтобы побороть инфляцию. Президентом поставлена задача, чтобы мы вышли на темпы роста выше мировых», – сказал Новак.

Он подчеркнул, что Россия должна сохранить 4-е место в мире по ВВП и паритету покупательной способности. Основным драйвером роста должны стать инвестиции, которые уже выросли на 37%, а также повышение производительности труда, поскольку нынешняя рекордно низкая безработица является вызовом.

«Несмотря на то, что мы в последние 5 лет росли по повышению производительности труда примерно на 1,5% в год, у нас на период до 2030 года поставлены амбициозные задачи в среднем расти на 2,5%, и в целом повысить производительность труда на 21%. Это – минимум. А я считаю, что можно было бы и более высокими темпами идти», – сказал Новак.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить