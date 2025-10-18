Ночной удар по бандеровцам: обесточен Чугуев, пылает Запорожье

Игорь Шкапа.  
18.10.2025 11:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 255
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия продолжает уничтожение энергетической инфраструктуры на подконтрольной киевскому режиму территории.

Сегодня в результате ударов был обесточен ряд населенных пунктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия продолжает уничтожение энергетической инфраструктуры на подконтрольной киевскому режиму территории. Сегодня в результате ударов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 12 локациях», – признают Воздушные силы ВСУ.

Всего, по их данным, ВС РФ задействовали 164 дрона.

«Только что мы с вами пережили очередную массированную атаку вражеских беспилотников – враг нанес более 10 ударов. Обесточены почти все микрорайоны. Энергетики готовы начать работы по восстановлению энергоснабжения, но смогут это сделать только после того, как места попаданий обследуют взрывотехники», – написала ночь мэр Чугуева (Харьковская область) Галина Минаева.

А глава Полтавской обладминистрации Владимир Когут признал повреждение складских помещений одного из предприятий.

Гауляйтер оккупированной ВСУ части Запорожской области Иван Федоров написал, что в областном центре поражено трехэтажное здание учебного заведения.

Напомним, что ВСУ регулярно, прикрываясь гражданскими объектами, оборудуют позиции и складируют боеприпасы в учебных заведениях.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить