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Американская CNN публикует репортаж из Константиновки, которую берут в клещи российские войска. У гарнизона ВСУ, оставшегося в городе, явно отсутствует оптимизм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский командир, обороняющий этот район, рассказал, что в его подразделение уже восемь месяцев не поступали новые бойцы. Иногда пара ВСУшников сдерживает более десятка российских атакующих — только с помощью беспилотников.

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«У нас острая нехватка личного состава. Никто не хочет воевать. Война закончилась (для них). Остались старые кадры, они устали и хотят, чтобы их заменили, но их никто не заменяет», – цитирует CNN Василия (фамилия не указана) из 93-й механизированной бригады.

Он дает понять, что в Киеве скрывают истинное положение дел на линии фронте.

«О многом не сообщают и многое скрывают… Наше государство не сообщает о многом людям…Когда мы говорим, что ситуация сложная, никто нас не понимает. Нужно поставить себя на наше место. Мы устали. Все устали от этой войны, и я думаю, что другие страны тоже устали нам помогать».

CNN признаёт, что Украина вскоре может потерять всю территорию Донбасса.

«Одновременное наступление в районе восточных городов Покровск и Константиновка, а также на севере, в районе Купянска, может привести к тому, что президент России Владимир Путин получит новую линию фронта и сможет претендовать на Донецкую область Украины, что является его ключевой целью».

В репортаже указывается, что в Константиновке остаётся около 8000 мирных жителей. Автор побывал на местном рынке и упомянул об «уроженце Азербайджана, продававшем фрукты, который громко выкрикивал проукраинские лозунги «Слава Украине» и «Слава героям».