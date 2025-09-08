Немецкий политолог: Надо разгромить Россию, иначе «коалиции желающих» на Украину не войти

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Коалиция желающих» сможет ввести войска на Украину только в случае военного поражения России.

Об этом политолог Томас Йегер заявил в интервью немецкому телеканалу НТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия этого не допустит. Гарантии безопасности будут получены, только если Россия будет вынуждена пойти на соглашение, потому что больше не сможет выстоять в войне. Это единственный вариант. Ущерб, нанесенный России, должен быть настолько велик, что там придут к другим оценкам. Пока ситуация такова, что обе стороны не могут выиграть военным путем, ничего не изменится», – сказал Йегер.

Он считает, что в нынешней ситуации европейцы не должны рисковать. Пока же действия Украины недостаточно эффективны, но уже вскоре ситуация может измениться – благодаря разрекламированным псевдо-украинским ракетам.