Немецкий политолог: Надо разгромить Россию, иначе «коалиции желающих» на Украину не войти

Елена Острякова.  
08.09.2025 12:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 651
 
Германия, Дзен, Россия, Русофобия, Украина


«Коалиция желающих» сможет ввести войска на Украину только в случае военного поражения России.

Об этом политолог Томас Йегер заявил в интервью немецкому телеканалу НТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия этого не допустит. Гарантии безопасности будут получены, только если Россия будет вынуждена пойти на соглашение, потому что больше не сможет выстоять в войне. Это единственный вариант. Ущерб, нанесенный России, должен быть настолько велик, что там придут к другим оценкам. Пока ситуация такова, что обе стороны не могут выиграть военным путем, ничего не изменится», – сказал Йегер.

Он считает, что в нынешней ситуации европейцы не должны рисковать. Пока же действия Украины недостаточно эффективны, но уже вскоре ситуация может измениться – благодаря разрекламированным псевдо-украинским ракетам.

«Украина делает это прямо сейчас. Она атакует цели в России. Она нанесла такой удар по энергетической инфраструктуре, что нанесен ущерб, который Россия болезненно ощущает. Кроме того, Украина работает над ракетами большой дальности, которые будут развернуты, что нанесет ущерб военной инфраструктуре», – сказал Йегер.

