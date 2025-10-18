Немецкая пресса: Украину унизили местом выбора новой встречи Путина и Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Выступившая посредником в организации встречи президентов России и США на своей территории Венгрии поднимет свой авторитет.

Об этмо с тревогой пишут немецкие газеты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, еженедельник Der Spiegel пишет, что пока неясно, положит ли запланированная встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Венгрии конец войне на Украине.

«В любом случае, она повысит авторитет принимающей стороны: друга Кремля Виктора Орбана. Будучи успешным популистом, Виктор Орбан обладает даром формулировать политически сложные вопросы с помощью оптимистичных лозунгов: его страна, как заявил премьер-министр Венгрии в пятницу утром (17 октября 2025 года), является «островком мира» во время войны на Украине», – пишет издание.

Отмечается, что встреча лидеров России и США в Будапеште станет «политической победой хозяина, Виктора Орбана, возглавляющего фракцию в Европе, которая задерживает помощь Украине.

«Он может почувствовать, что его ценят, что ему на руку, поскольку приближаются весенние выборы. Проигравшими, очевидно, являются Европейский союз, и прежде всего такие страны, как Франция, Германия и Польша», — утверждает еженедельник.

А газета Sueddeutsche Zeitung указывает, что Орбана «больше заботят собственные интересы, чем интересы Киева», а переговоры пройдут в городе. где подписывался Будапештский меморандум.

«Теперь переговоры по Украине должны проходить именно там, где были заложены основы нынешнего геополитического положения страны. Один этот символизм был бы достаточно циничным», — пишет газета.

При этом она добавляет, что «в этот раз Украина, скорее всего, не будет иметь права сесть за стол переговоров».