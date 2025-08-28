«Не будет как с Карабахом: мы не поумнеем, как Азербайджан» – печальный укро-философ совсем приуныл

Вадим Москаленко.  
28.08.2025 19:10
  (Мск) , Киев
Просмотров: 447
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Украине уже уничтожены все социальные институции независимого мышления, поэтому послевоенное существование после войны так же безнадёжно, как и сейчас.

Об этом на канале UkrLife заявил ранее горячо поддержавший оба майдана украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Карабах – это прецедент. После войны Азербайджан поумнел, начал готовиться к отвоеванию – и отвоевал. Но после войны Азербайджан не уничтожил своё общество, его элита оказалась достойна, оттуда не убежало такое количество людей, как от нас. И самое главное, Азербайджан сохранил свободу. А у нас – то, что произошло, я бы назвал коллапсом мыслительной функции или коллапсом свободы, или коллапсом общественного мнения, это всё связано…

За что вводятся неконституционные санкции (Зе-бандой против украинцев – ред.)? Вы получили хоть один ответ от президента или членов СНБО – за что ввели против этих людей санкции? Не можете делать в судебном порядке, делаете во внесудебном, то есть неконституционно, так хоть объясните, за что. Даже объяснений нет», – сокрушался Дацюк.

«То есть происходит нечто, что выглядит как произвол, и на самом деле, является произволом, и нам даже никто не потрудится объяснить, почему это происходит. Это и есть убийство мышления.

Люди выдавливаются за рубеж, потому что только за рубежом они могут позволить себе вольнодумство и инакомыслие, но всем на это плевать – у нас же вечная война! Это и есть безысходность. Мы закрыли возможность изменений, у нас нет диалога про это», – горевал философ-майданщик.

