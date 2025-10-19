Если исключить фактор провокаций с дронами, то Россия якобы расшатывает ситуацию в Европе по тем же самым лекалам, что и на Украине во время и после майдана 2013-2014 гг.

Об этом на Киевском экономическом форуме заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кырыло Буданов (в списке террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У меня есть такая карта, и на неё каждый наносятся дополнительные события, которые произошли. Когда на неё смотришь, очень просто становится понять, что же происходит. Потому что мы это всё видели в конце 13-го и 14-го гг., один в один. Только тогда не было дронов, были немного иные формы. А всё остальное есть. Начиная от диверсий и саботажных акций, завершая антинациональными акциями, потому что страны абсолютно разные, поэтому говорю антинациональными. Может даже, антинационалистическими. Пророссийскими определёнными [акциями], с призывами, что «руководство идёт не туда»… Всё это не так – всё это было. Когда смотришь на эту карту, всё это становится абсолютно очевидным. Просто это повторение того, что было отработано. И к сожалению, нужно признать, очень хорошо сработали», – вещал Буданов.

Модератора панели пропагандистку Наталью Мосейчук насторожили слова начальника разведки.

«Вопрос появился сейчас, когда вы говорите, что это уже было. Скажите, Латвия приняла закон, согласно которому люди, которые не владеют языком, должны покинуть территорию Латвии. Это план латышский, или они думают, что это их план?», – заподозрила Мосейчук. «Я воздержусь от ответа», – «слился» Буданов.

Ранее власти Латвии обязали «неграждан», которые не сдали экзамен по латышскому языку, покинуть страну до 13 октября. В большинстве своём среди приговорённых к депортации – пенсионеры.