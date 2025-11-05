На китайском форуме грузины осудили фашизм на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Китае состоялся Международный социалистический форум, где впервые участвовала грузинская делегация, поставившая вопрос необходимости активной борьбы против украинского нацистского режима, являющегося вооружённой рукой западного империализма.

На мероприятие собрались сотни делегатов из многих стран. Одна из главных заявленных тем: «Международная борьба с современным фашизмом».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Российско-Украинский конфликт является самой критичной и «горячей» частью общего фронта противоборства сил империализма и прогрессивных сил мирового общества во главе с союзом Пекин-Москва. Судьба мира решается на российско-украинском фронте, а также на фронте противостояния между США и КНР, осуществляемого экономическими и политико-дипломатическими средствами. Вот почему прогрессивные силы мира призваны выступать за сдерживание Киевского режима, как вооруженной руки империализма. Киевский режим стал опаснейшим рассадником агрессивного антисоветизма, нацизма и русофобии на постсоветском пространстве», – сказал Темур Пипия, глава Социалистической платформы Грузии, в своем докладе.

Игнорирование прихода к власти нацистов на Украине и отказ от борьбы с ними чреваты катастрофическими последствиями для всего бывшего СССР – это приведёт к появлению везде схожих диктатур.

«Если не сдерживать и не нейтрализовать это давление, мы получим такие же агрессивные, деструктивные режимы во всех постсоветских республиках, результатом чего станет стратегический перевес сил империализма над силами социализма и прогресса. Вина за трагедию трудового украинского народа всецело лежит на киевском режиме, который, действуя в интересах Брюсселя и Вашингтона, превратил в «пушечное мясо» мужскую часть населения своей страны. Силы социализма обязаны переосмыслить великий опыт разгрома мирового фашизма Советским Союзом и Китайским народом, понесшими многомиллионные жертвы в этой эпохальной общей борьбе».

Надо заметить, что грузинские делегаты оказались единственными, кто чётко осветил эту тему на форуме, так как гости из Европы касались только общей проблематики фашизма, опасаясь, видимо, преследований после возвращения в свои «демократические» страны.

В комментарии «ПолитНавигатору» Темур Пипия рассказал некоторые подробности:

«Грузинская делегация еще даже глубже конкретизировала эту ситуацию, приведя в пример грузино-украинские отношения последних лет, особенно после начала СВО. Мы отметили, что Киев все эти годы не прекращает усилия для того, чтобы включить Грузию в антироссийскую коалицию, как экономическую санкционную, так и военную. Они хотят втянуть Тбилиси в этот вооружённый конфликт и открыть так называемый «второй фронт» против России на Южном Кавказе. Более того, мы отметили, что киевский режим несколько раз принимал участие в попытках профашистского ультралиберального реванша в Грузии, которые осуществлялись несколько раз за последние два-три года».

По мнению Пипия, китайские товарищи с интересом восприняли и положительно оценили все эти заявления. Более того, позиции в отношении современного фашизма у всех сторон полностью совпали, в том числе и в вопросе сохранения исторической памяти.

Так, президент Института мировой истории Лью Цуокуй, выступая по теме Второй Мировой войны отметил справедливую борьбу против фашизма, как главное содержание противостояния тех лет.