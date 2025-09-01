Мы ужасно не готовы к войне, – экс-министр обороны Британии

Анатолий Лапин.  
01.09.2025 10:23
  (Мск) , Лондон
Просмотров: 224
 
Великобритания, Война, Дзен, Русофобия


Ведущая войну против России чужими руками Великобритания сама «ужасно не готова» к гипотетическому военному противостоянию.

Об этом в эфире TalkTV заявил экс-министр обороны Тобиас Эллвуд, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Англичанин похвалил потенциального противника за овладение новыми военными технологиями.

Ведущая войну против России чужими руками Великобритания сама «ужасно не готова» к гипотетическому военному...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы находимся там, куда движется мир, где я вижу нарастающие угрозы, снова сгущаются тучи. Мы ужасно не готовы… Как бы мы ни хотели избежать войны, она все равно придет, и нам нужно подготовиться к ней или защитить себя», – сказал британец.

Он добавил: «вы не сможете защитить страну, если сами граждане не будут этого хотеть».

Эллвуд призвал изменить устаревшее представление об армейской службе как «бегать с оружием».

«Армия, ВВС и ВМФ уже перегружены. Нам нужно укрепить их возможности. Но современная война ведется совсем по-другому. Нам нужны специалисты, которые уже работают в сфере производства дронов, управления ими и искусственного интеллекта, дезинформации. Есть целый спектр военных навыков, в которых мы не очень хороши, но наши враги ими владеют», – заявил Эллвуд.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить