Мы ужасно не готовы к войне, – экс-министр обороны Британии
Ведущая войну против России чужими руками Великобритания сама «ужасно не готова» к гипотетическому военному противостоянию.
Об этом в эфире TalkTV заявил экс-министр обороны Тобиас Эллвуд, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Англичанин похвалил потенциального противника за овладение новыми военными технологиями.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы находимся там, куда движется мир, где я вижу нарастающие угрозы, снова сгущаются тучи. Мы ужасно не готовы… Как бы мы ни хотели избежать войны, она все равно придет, и нам нужно подготовиться к ней или защитить себя», – сказал британец.
Он добавил: «вы не сможете защитить страну, если сами граждане не будут этого хотеть».
Эллвуд призвал изменить устаревшее представление об армейской службе как «бегать с оружием».
«Армия, ВВС и ВМФ уже перегружены. Нам нужно укрепить их возможности. Но современная война ведется совсем по-другому. Нам нужны специалисты, которые уже работают в сфере производства дронов, управления ими и искусственного интеллекта, дезинформации. Есть целый спектр военных навыков, в которых мы не очень хороши, но наши враги ими владеют», – заявил Эллвуд.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: