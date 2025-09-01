Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ведущая войну против России чужими руками Великобритания сама «ужасно не готова» к гипотетическому военному противостоянию.

Об этом в эфире TalkTV заявил экс-министр обороны Тобиас Эллвуд, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Англичанин похвалил потенциального противника за овладение новыми военными технологиями.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы находимся там, куда движется мир, где я вижу нарастающие угрозы, снова сгущаются тучи. Мы ужасно не готовы… Как бы мы ни хотели избежать войны, она все равно придет, и нам нужно подготовиться к ней или защитить себя», – сказал британец.

Он добавил: «вы не сможете защитить страну, если сами граждане не будут этого хотеть».

Эллвуд призвал изменить устаревшее представление об армейской службе как «бегать с оружием».