Мы проспали свой автопром, – в Германии признали успех Китая

Германия поплатилась за самоуверенность, рассчитывая всегда быть лидером автопрома, а теперь ее обошел Китай. Об этом в эфире DW (в России признана иноагентом) заявил немецкий журналист Дирк Эммерих, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть решение Евросоюза, что после 35-го года уже вообще не будет машин из Европы с бензинными двигателями. И был большой спор, это хорошо или плохо. Немецкая автопромышленность, правительство и ЕС – все проспали, что там что-то развивается в Китае. Они делают это очень успешно, машины там хорошие, и они намного дешевле. У меня «Мерседес» уже совсем не новый, и если я начинаю думать о том, что же купить после этой машины, я еще не решил, потому что я сам понимаю, что будущее — это электродвигатель. Но если смотреть на цены – если я покупаю немецкую машину, это очень большие деньги. И что там, что-то развивается в Китае, мы действительно проспали, и в Германии думали все время, автопром – это сердце нашей промышленности, мы самые лучшие производители в мире, и это навечно так и останется. Но это совсем не так, как мы теперь понимаем», – заявил Эммерих.

Немецкий автоконцерн Volkswagen по итогам этого года понесет огромные убытки, речь может идти о потерях пяти миллиардов евро. Причина, в том числе, рост себестоимости продукции, спад продаж, рост цен на энергоресурсы после отказа от российского газа.