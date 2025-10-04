Мы подготовили ресурс, чтобы погрузить Москву в блэкаут – украинский полковник

Украина накопила запасы дальнобойных дронов для удара по Москве.

Об этом в эфире «Львов медиа» заявил экс-командующий аэромобильными войсками ВСУ полковник Иван Якубец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Блэкаут России нам устроить будет очень сложно. А вот блэкаут какому-нибудь крупному населенному пункту или городу мы можем. Например, если они, как сказал президент, нанесут удар по Киеву и сделают нам блэкаут, то мы в ответ нанесем такой же удар по Москве. И это же подтвердил начальник генерального штаба», – напомнил полковник.

По его словам, эти заявления свидетельствуют о серьезности намерений.