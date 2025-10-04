Мы подготовили ресурс, чтобы погрузить Москву в блэкаут – украинский полковник
Украина накопила запасы дальнобойных дронов для удара по Москве.
Об этом в эфире «Львов медиа» заявил экс-командующий аэромобильными войсками ВСУ полковник Иван Якубец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Блэкаут России нам устроить будет очень сложно. А вот блэкаут какому-нибудь крупному населенному пункту или городу мы можем. Например, если они, как сказал президент, нанесут удар по Киеву и сделают нам блэкаут, то мы в ответ нанесем такой же удар по Москве. И это же подтвердил начальник генерального штаба», – напомнил полковник.
По его словам, эти заявления свидетельствуют о серьезности намерений.
«Во-вторых, значит, есть силы и средства, на которые они рассчитывают. А они так говорят. Я не думаю, что такие должностные лица будут просто так сотрясать воздух, чтобы напугать врага. Я думаю, что есть чем и такой резерв подготовлен, чтобы нанести ответный удар. И здесь нам надо понимать, что, по-видимому, некоторые программы по дальнобойным дронам все же выполняются, мы уже имеем определенные, небольшие пусть, но запасы, позволяющие это сделать», – считает Якубец.
