«Мсти России!»: украинский народ выдал полный карт-бланш Зеленскому на воровство
На Украине считают, что можно закрывать глаза на масштабную коррупцию власти – главное, что она воюет с Россией.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», о этом в беседе с иноагентом Юлией Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, признанный в РФ экстремистом.
«Суть общественного договора Зеленского с народом звучит так: «Воруй, но не сдавай. И воруй, и мсти России». Пока он мстит и не сдаёт или, давайте так, создаётся такой вид, ему разрешает воровать украинский народ. Американцы ему разрешают воровать, пока он выполняет основные пункты политического плана США», – рассуждал он.
Он напомнил, что во время оккупации Афганистана США закрывали глаза на коррупцию марионеточного правительства, добавил, что и Зеленскому, и его подручным простят в 100 раз большую коррупцию, если он не отступит от установок Вашингтона.
«Когда он не выполняет цели и задачи американской политики, ему вспоминают коррупцию, показывают, что ты такой плохой, можешь стать нерукопожатным, пост президента может зашататься. А он создаёт пиар-картинку, декорацию накачивает, которая обеспечивает ему поддержку народа.
И на поддержке народа хамит Трампу, чтобы завоевать симпатии украинцев, которые тут же ему снова прощают коррупцию по принципу: воруй, но не сдавай. Этот сюжет, который повторяется уже третий раз или четвёртый – и повторится, скорее всего, снова на этом этапе», – резюмировал Арестович.
