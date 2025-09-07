Монтян предрекла смерть подрывника «Северных потоков»

Офицера отдела экологической охраны и гражданской защиты Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток», могут убить в тюрьме в Германии, куда он сейчас экстрадирован.

Об этом покинувшая Украину и переехавшая в ДНР киевский адвокат Татьяна Монтян заявил в интервью эстонскому журналисту Олегу Беседину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что-то боюсь я за этого мужика, которого арестовали. Как бы у него не случился какой-нибудь инфаркт, заворот кишок, апоплексический удар, чего-нибудь еще. Что-то я сильно переживаю за его драгоценное здоровье. Как бы потом не написали на его могилке «Он очень много знал», – сказала Монтян.

Кузнецов был задержан в августе в Италии. Ордер на его арест был выдан немецкими властями за несколько дней до того, как он с семьей выехал не отдых. Ему грозит до 15 лет заключения.

