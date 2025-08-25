Монтян предложила нарастить количество бывших ВСУшников в российской армии
Россия должна вести идеологическую работу с гражданами Украины через этнических украинцев, проживающих в РФ. Кроме того, в ряды российской армии нужно привлечь как можно больше бывших ВСУшников.
Об этом на канале блогера Павла Иванова заявила покинувшая Украину и переехавшая в Донецк адвокат, а ныне волонтер Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы говорим об обычных людях, которых кинули в мясорубку, – вот их можно и нужно агитировать, что ребята все, хватит, давайте вместе обратим оружие против нашего истинного общего врага. В конце концов, у нас есть батальон Максима Кривоноса, есть множество бывших ВСУшников, которые сейчас воюют за Россию, нужно увеличивать их количество, и пропаганда должна быть именно такая…», – утверждает она.
«Любой россиянин украинского этнического происхождения должен транслировать именно это: «Ребята, вот я украинец полностью, частично и так далее, я воюю за Россию, мы воюем не с Украиной и не с украинцами, мы воюем с коллективным Западом и с теми манкуртами, которые встали на сторону коллективного Запада против нашего общего прошлого» и так далее.
Это надо было делать изначально – берешь любого россиянина украинского этнического происхождения, и он это транслирует», – заявила Монтян.
