МИД Венгрии: Вся Европа продолжает закупать нефть и газ у России, но скрывает это

Антироссийские санкции не работают – это показали уже 18 пакетов рестрикций, принятых ЕС, но они все равно продолжают биться головой о стену.

Об этом в эфире белорусского «Первого канала» заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы уже приняли 18 пакетов санкций, и они навредили больше Европе и европейской экономике, нежели Беларуси или России, это очевидно. Даже среди моих коллег-министров в Европе бытует мнение, что санкции не работают так, как задумывалось. Наша позиция проста – если ты делаешь что-то 18 раз подряд, и это не работает, может, стоит перестать это делать? Но европейские коллеги уверены, если мы сделаем одно и то же в девятнадцатый раз, то оно почему-то вдруг сработает», – заявил Сийярто.

Он назвал европейских чиновников лицемерами – те критикуют Венгрию за покупку российских энергоресурсов, но сами делают то же самое обходными путями: