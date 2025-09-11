МИД Венгрии: Вся Европа продолжает закупать нефть и газ у России, но скрывает это
Антироссийские санкции не работают – это показали уже 18 пакетов рестрикций, принятых ЕС, но они все равно продолжают биться головой о стену.
Об этом в эфире белорусского «Первого канала» заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы уже приняли 18 пакетов санкций, и они навредили больше Европе и европейской экономике, нежели Беларуси или России, это очевидно. Даже среди моих коллег-министров в Европе бытует мнение, что санкции не работают так, как задумывалось. Наша позиция проста – если ты делаешь что-то 18 раз подряд, и это не работает, может, стоит перестать это делать? Но европейские коллеги уверены, если мы сделаем одно и то же в девятнадцатый раз, то оно почему-то вдруг сработает», – заявил Сийярто.
Он назвал европейских чиновников лицемерами – те критикуют Венгрию за покупку российских энергоресурсов, но сами делают то же самое обходными путями:
«Нас называют «марионетками Кремля». Европейские политики просто используют политику двойных стандартов. Это лицемерие в чистом виде. Они на публику говорят про марионеток, а за спиной делают бизнес с русскими. Да, мы покупаем ресурсы у России открыто. Что делают другие европейцы? Они ругают нас, но сами покупают у азиатских стран российскую же нефть. Это крайне лицемерно.
Так и с газом, продажи газа из России в Европу бьют рекорды. «Мы не покупаем российский газ, это азиатский», – говорят они нам, зато его покупают еще дороже. Обычное лицемерие, как и отношение к Китаю. На публику они ругают, а в тени делают бизнес».
