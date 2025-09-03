Мерц может погнать против России разве что Мыкол и Мухаммедов – немецкий блогер

Максим Столяров.  
03.09.2025 11:37
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 566
 
Германия, Дзен, Миграция, Мобилизация


Угрозы канцлера Фридриха Мерца мобилизовать Германию против России совершенно несостоятельны – население не поддерживает воинственные настроения верхушки.

Об этом на «Первом Севастопольском» заявил немецкий блогер и бизнесмен Сергей Фильберт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Слова очень громкие и звучат они страшно, но эффект у них нулевой… Молодых людей собираются отправить на Украину. Но их здесь настолько мало, и их физическое и психологическое состояние настолько слабое, что это невозможно. Ну, пилить деньги под это можно, акции «Рейнметалла» всё равно падают», – сказал выступающий.

По его словам, мобилизовать теоретически можно разве что мигрантов, заполонивших Германию.

«Из чего сейчас Германия состоит? Был страшный случай во Фридланде – это город, куда переселенцев – русских немцев – всегда привозили. Там человек из Ирака столкнул девушку под поезд, и она погибла. Девушка оказалась украинкой. А иракца звали Мухаммед.

И большинство сейчас молодых людей, у которых дети рождаются в Германии, у них имя Мухаммед. У большинства безработных имя Мухаммед. Вопрос: кого собирается [Мерц] в армию брать? Украинцев и арабов? В Германии у других огромного количества детей нет ни у кого», – рассказал Фильберт.

