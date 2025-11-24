Натянувшие на всю страну бандеровский лозунг «Слава Украине – героям слава» уже получили то, чего хотели – кладбища мертвых героев и известность далеко за границами.

Об этом в интервью украинской журналистке Людмиле Немыре заявил украинский писатель Юрий Топчий, более известный под псевдонимом «Густав Водичка», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Иду по улице на Западной Украине, там: «Слава Иисусу Христу – навеки слава», – вот это нормальное обращение. У нас государственным сделали: «Слава Украине – героям слава». Ну вы достали этот западноукраинский, бандеровский из УПА лозунг боевой, который был принят тогда. Но одно дело – это общественная организация в лесу, а другое, когда это государство на себя надевает. Это уже запрос. А у нас, что, здесь есть Галилео Фици? Ну «слава Украине» на основании чего? У нас тут, может быть, античные руины такие, что глаз нельзя отвести? У нас тут какие-то такие «Феррари» сделали в сарае? На основании чего должна быть «слава Украине»? Ну просто – «Слава Франции – героям слава», «Слава Тунису – героям слава», – ну с каких это, с чего вдруг слава?», – вопрошал он.