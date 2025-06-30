Лукашенко в 2020 году учёл главную ошибку Януковича – украинский политолог
Во время Беломайдана в 2020 году президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал совершать роковой ошибки Януковича – идти на переговоры с протестующими.
Об этом на канале «Филипповский 13» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Янукович реагировал очень странно. Сначала он говорил, что я не пойду на поводу у майдана, дальше он начал вести переговоры с майданом, чем фактически субъективизировал майдан. Кстати, Лукашенко в 2020 году, главный урок, который он вынес из украинского майдана – это то, что ни в коем случае нельзя идти на переговоры с протестующими. Как только власть идёт на переговоры с протестующими, она субъективизирует их, именно – [они становятся на одну планку.]
Янукович допустил ошибку, он пошёл на эти переговоры. Переговоры с людьми, которые изначально не контролировали майдан. Ни Кличко, ни Яценюк, ни Тягнибок, которые представлялись как лидеры майдана, не контролировали его и не могли выступать от имени майдана. Поэтому он вёл переговоры непонятно с кем», – рассказал Бондаренко.
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