Лукашенко предложил Оману взять Витебскую область

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Султанату Оман использовать мощности Витебской области для производства продуктов и деревообработки.

Об этом он заявил на совещании с руководителями органов местной исполнительной власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Омане мы недавно были. У них древесины нет, продукты питания им нужны. Я даже им предложил: давайте, возьмите у нас Витебскую область. Она будет производить для вас и продукты питания, и деревообработку организует. Недавно были их представители. У них глаза на лоб, как увидели наши леса. Просто надо каждому шевелиться», – сказал Лукашенко.

Он предложил осваивать рынки Африки, Северной Кореи и Юго-Восточной Азии.