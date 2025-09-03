Лондон вводит войска на Украину? В Киеве примчал британский министр обороны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украину с незапланированным и ранее неанонсировавшимся визитом прибыл глава британского оборонного ведомства. Предполагается, что будет рассматриваться вопрос о возможном вводе британского контингента на Украину на фоне возросшей вероятности такого сценария.

О его визите сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, до недавнего времени занимавший должность премьера.

«Рад приветствовать в Украине Министра обороны Великобритании Джона Гили. Во время встречи скоординируем основные вопросы следующего заседания в формате «Рамштайн», которое состоится в Лондоне, и совместные оборонные проекты. Готовим важные двусторонние решения, которые усилит обороноспособность наших стран», — написал Шмыгаль.

В Киеве Хили побывал у здания Британского совета (признана нежелательно организацией в РФ), который был задет взрывной волной во время удара по Киеву.

«Это происходит на фоне возросшей вероятности того, что британские войска могут быть развернуты в качестве миротворческих сил в Украине в качестве части гарантий безопасности в случае прекращения огня между Москвой и Киевом», – комментируют визит британские СМИ.

Два дня назад Хили, выступая в нижней палате британского парламента, заявил, что Лондон проводит оценку боевой готовности своих подразделений на случай их развертывания на Украине.

«Что касается вооруженных сил, то я провожу оценку уровня готовности и ускоряю финансирование для подготовки к любому возможному развертыванию», — заявил Хили, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Россия неоднократно заявляла, что иностранные войска, отправленные на Украину, будут считаться законной целью.