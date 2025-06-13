Куда целовать Трампа: Израиль и США поставили Европу «на растяжку»

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке означает, что Дональд Трамп быстрее выведет американские войска из европейской части НАТО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил живущий в Евросоюзе основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Европе откровенно боятся разрастания этого ближневосточного конфликта в большую войну. И вы знаете, не по гуманитарным или христианским соображениям «война это плохо». Европа боится, что если начнется серьезная заваруха, то американцы еще быстрее переведут свое внимание с европейских полей сражений именно на Ближний Восток. Американцы порядка 200 важных компонентов для ракетной техники вместо Украины направили именно в Израиль. Американцы как знали, свое внимание они там концентрируют. И Европе, конечно же, невыгодно, невыгоден перенос вот этого фокуса, она останется со своими делами одна», – сказал Песке.