Возмутительно, что в то время как на ЗАЭС вернули внешнее энергоснабжение, которое было остановлено под огнём украинской артиллерии, – атакованы подстанции, питающие АЭС на территории Украины.

Об этом на канале «Прямой» заявил экс-гауляйтер киевского режима в подконрольной Украине части ЛНР, бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Реальное положение вещей приближается к кризисному. Например, вчера у меня в Киеве отсутствовала электроэнергия с 6 часов вечера и до 8:30 сегодняшнего утра. Это антирекорд. Сегодня выключили в 15 часов, обещают включить в 22 – поживём, увидим. Я осознаю, что это не от хорошей жизни происходит. Но что касается в целом ситуации в энергетической системе, прошло очень показательное заявление. Речь о том, что восстановлено поступление электроэнергии на ЗАЭС. Знаю, что многим людям непонятна эта ситуация», – сказал Тука.

«Одновременно вчера прозвучала информация, что во время вчерашних взрывов были подвержены атакам две подстанции, которые обеспечивают питанием электроэнергией двух АЭС Украины. Опасность в том, что орки могут вывести из строя именно системы безопасности и охлаждения реакторов. Мне это сложно представить, несмотря на то, что у меня даже всю эту сволоту людьми назвать язык не поворачивается, но что они способны на подобные действия, даже в кошмарном сне представить не могу», – натужно возмущался бандеровец, цинично «брехавший» ранее, как якобы русские сами обстреливают свои же вышки энергоснабжения ЗАЭС.

Ранее президент РФ Владимир Путин намекал, что систематическими атаками Запорожской АЭС Киев может доиграться до зеркального ответа по украинским атомным электростанциям.