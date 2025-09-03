Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине после войны десятки тысяч людей с оружием будут мстить тем, кто виновен в гибели их родных и близких.

Об этом в эфире блогера Всеволода Филимоненко заявил украинский журналист, бывший политзаключенный Руслан Коцаба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский согласился утилизировать свою страну, её перспективы и своих избирателей, которые голосовали за него как за голубя мира. Тогда еще 19-м году Зеленский понимал, что рано или поздно придёт, сколько верёвочке не виться, будет всё равно конец, кончик. И вот сейчас фактически этот кончик как раз и наступил. Зеленский понимает, что основная его проблема – это тысячи, десятки тысяч людей вооружённых, которые будут искать, которые потеряли родных, близких, у которых много не зарегистрированного и зарегистрированного оружия, у которых так называемый ПТРС, то есть посттравматический синдром в голове», – сказал журналист.

По его словам, эти люди будут искать знаковые личности, которые, как они считают, причастны к смертям их близких.