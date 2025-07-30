Киевский посол похвастался вкладом украинцев в польский ВВП

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Украинские беженцы якобы создают почти 3% польского ВВП.

Об этом министр Украины в Польше Василий Боднар заявил в интервью киевскому изданию «Левый берег»», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы возьмем миллион беженцев (сейчас насчитывается 998 тысяч), из них 69% работает. Они ежегодно приносят в бюджет польского государства 22 млрд евро. Это 2,7% ВВП. Украинцы сейчас не являются просителями. Но есть категории социально необеспеченных, которые не бота, нуждаются в жилье. Затраты на них в 5 раз меньше, чем прибыль от тех, кто работает и на себя и платит доходы в бюджет польского государства», – сказал Боднар.

По его данным, создано 79 тысяч украинских малых предприятий, на которых работают поляки. Несмотря на это, наблюдается падение общественной поддержки беженцев.