Киевский посол похвастался вкладом украинцев в польский ВВП
Украинские беженцы якобы создают почти 3% польского ВВП.
Об этом министр Украины в Польше Василий Боднар заявил в интервью киевскому изданию «Левый берег»», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Если мы возьмем миллион беженцев (сейчас насчитывается 998 тысяч), из них 69% работает. Они ежегодно приносят в бюджет польского государства 22 млрд евро. Это 2,7% ВВП. Украинцы сейчас не являются просителями. Но есть категории социально необеспеченных, которые не бота, нуждаются в жилье. Затраты на них в 5 раз меньше, чем прибыль от тех, кто работает и на себя и платит доходы в бюджет польского государства», – сказал Боднар.
По его данным, создано 79 тысяч украинских малых предприятий, на которых работают поляки. Несмотря на это, наблюдается падение общественной поддержки беженцев.
«Украинцы забирают работу, не стоят в очереди к врачу, украинские женщины крадут польских мужчин из семей. Это все накрученные истории, но они влияют на общественное мнение. Лучший инструмент здесь – правильное поведение. Не надо давать поводов. Очень часто поляки обращают внимание на дорогие машины и другие виды «люксовой жизни». Хотя большинство наших граждан это работающие люди, которые помогают польской экономике и обычным полякам», – уверяет посол.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: