Хорошо живут: На Украине появились десятки тысяч новых миллионеров

strong> За время конфликта на Украине те, кто хотел быть «казаками», уже полегли, остальным остается либо откупиться, либо так же сгинуть. На фоне всего этого растёт число обогащающихся на взятках.

Об этом в интервью украинской журналистке Людмиле Немыре заявил украинский писатель Юрий Топчий, более известный под псевдонимом «Густав Водичка», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

