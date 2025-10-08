«Ходим под себя, по 180 дней не высовываясь из окопа» – комбат ВСУ

Русские или продавливают украинскую оборону по всем ключевым направлениям, или не дают поднять голову из окопов, и не пойдут ни на какие переговоры, пока их не остановят.

Об этом в интервью пропагандистке Анне Максимчук заявил комбат беспилотных систем 29-й озрб ВСУ с позывным «Хам», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Покровское, Днепропетровское, Купянское направление – там печально, людей не хватает, пехоты… мобилизация провалена, вот у них и успех. Оно ещё держится, благодаря тому, что пацаны на энтузиазме херачат, и по 180 дней пехота сидит на позициях, и нет замены. Высидеть сейчас 180 дней на позиции очень и очень сложно. Это не 22-23 гг., где на позициях можешь спокойно и чаю попить. Сейчас там только в бутылку поссать и в пакет сходить. Особо не вылезешь, потому что их БПЛА тоже не дают спуску. Как поменять человека за 180 дней, если туда даже сложно подойти? А пехоты не хватает… Уже в Днепропетровской области 5-6 сёл, а там не так, как Донбасс заселён. Днепропетровск они быстрее будут проходить количеством людей, потому что в большинстве поля. Остановятся они там, где остановим. Когда люди наконец поймут, что нужно останавливать, никакие же переговоры не начнутся, пока не стабилизируем нормально линию. Зачем им переговоры, если у них успех по линии фронта?», – рассуждал ВСУшник.