Харьковская айтишница отравила ВСУшника

Игорь Шкапа.  
10.03.2025 12:26
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, СБУ, Украина, Харьков


На подконтрольной киевскому режиму территории продолжается сопротивление.

Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы СБУ, отчитавшейся об очередном задержании.

На подконтрольной киевскому режиму территории продолжается сопротивление. Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы СБУ, отчитавшейся...

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«Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в Харькове. Ею оказалась местная ИТ-специалист, которая по заказу ФСБ отравила военного ВСУ и готовила самодельные взрывные устройства (СВУ) для совершения терактов. Чтобы убить украинского воина, предательница под видом волонтерской помощи передала ему лекарства и продукты питания, в которые подмешала ядовитые вещества.

После этого военного в тяжелом состоянии госпитализировали в местный госпиталь», – жалуются в СБУ.

Утверждается, что женщина изготовила СВУ, которое замаскировала под огнетушитель и начинила гайками.

Подпольщица обвиняется по нескольким статьям УК Украины, ей грозит пожизненное заключение.

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