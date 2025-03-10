Харьковская айтишница отравила ВСУшника

На подконтрольной киевскому режиму территории продолжается сопротивление.

Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы СБУ, отчитавшейся об очередном задержании.

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«Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в Харькове. Ею оказалась местная ИТ-специалист, которая по заказу ФСБ отравила военного ВСУ и готовила самодельные взрывные устройства (СВУ) для совершения терактов. Чтобы убить украинского воина, предательница под видом волонтерской помощи передала ему лекарства и продукты питания, в которые подмешала ядовитые вещества.

После этого военного в тяжелом состоянии госпитализировали в местный госпиталь», – жалуются в СБУ.