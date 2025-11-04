Катастрофа будет развиваться ускоренно, от потери Покровска к битве за Днепр, – Арестович

Анатолий Лапин.  
04.11.2025 10:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 390
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Потеря Покровска ускорит катастрофические события для украинского фронта – вслед за ней последует падение фронта в Краматорске, Славянске, Запорожье и даже выход к Днепропетровску.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Потеря Покровска ускорит катастрофические события для украинского фронта – вслед за ней последует падение...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это всё отсроченная накапливаемая катастрофа. И при таком уровне понимания, мышления, стратегии, которую даже не пытались поменять, при таких провалах на оперативно-тактическом уровне, при системном накатывании российского количества и качества, события на фронте в ближайшие несколько месяцев будут развиваться ускоренно катастрофически для нас.

Начиная с падения двух городов: Покровск-Купянск, и заканчивая дальнейшими прорывами. Ключевыми зонами будет оккупация Харьковской области, битва за Славянск, Краматорск и Запорожская область, и город Запорожье под непосредственной угрозой, а скоро пойдет речь о Днепре», – заявил Арестович.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить