Потеря Покровска ускорит катастрофические события для украинского фронта – вслед за ней последует падение фронта в Краматорске, Славянске, Запорожье и даже выход к Днепропетровску.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

