Каскадного обрушения обороны не будет. После Покровска ещё долго воевать – Коц

Максим Столяров.  
07.11.2025 10:34
  (Мск) , Москва
Просмотров: 3060
 
Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина


После падения покровско-мирноградской агломерации, начнётся окружение украинской генеральной линии обороны Донбасса с запада, для обеспечения чего уже бои в Днепропетровской области и ведутся.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


«Это, безусловно, катастрофа, потому что это крупные города – и Мирноград, и Покровск, и Купянск. А, осторожно говоря, в широком полуокружении уже Константиновка, это уже начало генеральной линии обороны Донбасса у противника. Мы уже оперируем в Красном Лимане – это восточные подступы к славянско-краматорской агломерации. Мы постепенно охватываем Северск – это с северо-востока подход к Славянску. Да, у нас нет пока возможности с северо-запада подходить, для этого, всё-таки, надо контролировать Харьковскую область, пробиваться к Изюму.

То, что сейчас происходит на покровско-мирноградском направлении, это будущий задел для окружения всей этой генеральной линии обороны с запада. И то, что мы сейчас выходим в Днепропетровскую область, мы там рубим логистику, условно говоря, на дальних подступах и не даём противнику заготовить какие-то серьёзные фортификации для нашего будущего продвижения», – рассказал Коц.

Он добавил, что бои предстоят долгие и тяжёлые.

«Оборона Донбасса – это очень много серьёзных амбарных замков, к каждому из которых придётся подбирать свой ключ. Нет такого, что мы сейчас взяли Покровск, и всё у них начало рушиться каскадно, ничего подобного не будет. Поэтому и Константиновку возьмём – просто сорвём ещё один замок, и Дружковку. Всё потихонечку придётся вскрывать.

Я не верю, в то, что мы сможем одним каким-то манёвром обрушить всю генеральную линию обороны противника. Поэтому придётся ещё много месяцев повоевать за освобождение ДНР», – объяснил военкор.

