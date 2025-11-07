Каскадного обрушения обороны не будет. После Покровска ещё долго воевать – Коц

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После падения покровско-мирноградской агломерации, начнётся окружение украинской генеральной линии обороны Донбасса с запада, для обеспечения чего уже бои в Днепропетровской области и ведутся.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это, безусловно, катастрофа, потому что это крупные города – и Мирноград, и Покровск, и Купянск. А, осторожно говоря, в широком полуокружении уже Константиновка, это уже начало генеральной линии обороны Донбасса у противника. Мы уже оперируем в Красном Лимане – это восточные подступы к славянско-краматорской агломерации. Мы постепенно охватываем Северск – это с северо-востока подход к Славянску. Да, у нас нет пока возможности с северо-запада подходить, для этого, всё-таки, надо контролировать Харьковскую область, пробиваться к Изюму. То, что сейчас происходит на покровско-мирноградском направлении, это будущий задел для окружения всей этой генеральной линии обороны с запада. И то, что мы сейчас выходим в Днепропетровскую область, мы там рубим логистику, условно говоря, на дальних подступах и не даём противнику заготовить какие-то серьёзные фортификации для нашего будущего продвижения», – рассказал Коц.

Он добавил, что бои предстоят долгие и тяжёлые.