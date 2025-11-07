Каскадного обрушения обороны не будет. После Покровска ещё долго воевать – Коц
После падения покровско-мирноградской агломерации, начнётся окружение украинской генеральной линии обороны Донбасса с запада, для обеспечения чего уже бои в Днепропетровской области и ведутся.
Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Это, безусловно, катастрофа, потому что это крупные города – и Мирноград, и Покровск, и Купянск. А, осторожно говоря, в широком полуокружении уже Константиновка, это уже начало генеральной линии обороны Донбасса у противника. Мы уже оперируем в Красном Лимане – это восточные подступы к славянско-краматорской агломерации. Мы постепенно охватываем Северск – это с северо-востока подход к Славянску. Да, у нас нет пока возможности с северо-запада подходить, для этого, всё-таки, надо контролировать Харьковскую область, пробиваться к Изюму.
То, что сейчас происходит на покровско-мирноградском направлении, это будущий задел для окружения всей этой генеральной линии обороны с запада. И то, что мы сейчас выходим в Днепропетровскую область, мы там рубим логистику, условно говоря, на дальних подступах и не даём противнику заготовить какие-то серьёзные фортификации для нашего будущего продвижения», – рассказал Коц.
Он добавил, что бои предстоят долгие и тяжёлые.
«Оборона Донбасса – это очень много серьёзных амбарных замков, к каждому из которых придётся подбирать свой ключ. Нет такого, что мы сейчас взяли Покровск, и всё у них начало рушиться каскадно, ничего подобного не будет. Поэтому и Константиновку возьмём – просто сорвём ещё один замок, и Дружковку. Всё потихонечку придётся вскрывать.
Я не верю, в то, что мы сможем одним каким-то манёвром обрушить всю генеральную линию обороны противника. Поэтому придётся ещё много месяцев повоевать за освобождение ДНР», – объяснил военкор.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: