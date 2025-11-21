«Какого беса Россия должна платить за свои территории?» – новый план привёл в недоумение даже гей-бандеровцев

Анатолий Лапин.  
21.11.2025 11:39
  Киев
В появившемся «мирном плане» из 28 пунктов есть много нереализуемых позиций – не только с точки зрения Украины, но и России.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил пропагандист-русофоб Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этом так называемом плане есть пункты, которые выглядят сумасшедшими не с нашей точки зрения, а с точки зрения России, прежде всего.

Ну, скажем, то, что Россия будет платить арендную плату за контроль над территорией Донецкой области. А в Конституции России написано, что так называемая Донецкая народная республика – это субъект Российской Федерации.

Какого беса Россия должна платить деньги за аренду территории, которую она считает своей? Какой президент Российской Федерации под этим подпишется – это же статья Уголовного кодекса России, вы понимаете? Такое подписать – это согласиться с тем, что территория России – не Россия.

Или что мы согласимся с тем, что российский язык и российская Церковь имеют официальный статус на оккупированных Россией территориях. А зачем нас об этом спрашивать – Россия контролирует эти территории, там и так действует российская Церковь, и там единственным языком, который применяется, является русский. Для чего с нами об этом договариваться? И таких пунктов маразматических там куча», – заявил Портников.

