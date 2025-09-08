Какая заморозка? Противник в наших тактических тылах – офицер ВСУ
Заморозить украинскую войну по существующей линии разграничения невозможно.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире проекта «Политека» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»).
«Там такая линия [соприкосновения], что по ней невозможно заморозить. Четыре крупных населенных пункта в полуохвате. Если предположить, что будет прекращение огня, мы останемся в этих населенных пунктах, а противник в полях вокруг них, это примерно, как на большей части фронта, когда был заморожен конфликт в 15-м году. Только наоборот: мы будет сидеть в населенных пунктах. Не везде, но на значительно части», – сказал бывший каратель.
Он называет абсурдными все попытки попытаться провести четкую линию разграничения.
«Поручив это 10 украинским офицерам, причем раскрыв карты, где и кто стоит, будет 10 разных версий. Это такая утопия. Если кто-то хочет потянуть резину, то можно говорить о «там, где стоишь». Но [не в том случае], если достаточно существенная часть противника находится в наших тактических тылах и проводит накопление», – подчеркнул Бекренев.
