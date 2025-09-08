Какая заморозка? Противник в наших тактических тылах – офицер ВСУ

Игорь Шкапа.  
08.09.2025 12:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 901
 
Война, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Заморозить украинскую войну по существующей линии разграничения невозможно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире проекта «Политека» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»).

Заморозить украинскую войну по существующей линии разграничения невозможно. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Там такая линия [соприкосновения], что по ней невозможно заморозить. Четыре крупных населенных пункта в полуохвате. Если предположить, что будет прекращение огня, мы останемся в этих населенных пунктах, а противник в полях вокруг них, это примерно, как на большей части фронта, когда был заморожен конфликт в 15-м году. Только наоборот: мы будет сидеть в населенных пунктах. Не везде, но на значительно части», – сказал бывший каратель.

Он называет абсурдными все попытки попытаться провести четкую линию разграничения.

«Поручив это 10 украинским офицерам, причем раскрыв карты, где и кто стоит, будет 10 разных версий. Это такая утопия. Если кто-то хочет потянуть резину, то можно говорить о «там, где стоишь». Но [не в том случае], если достаточно существенная часть противника находится в наших тактических тылах и проводит накопление», – подчеркнул Бекренев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить