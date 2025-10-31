К зиме у Украины останется минимум генерации

Украина в зимний период войдет с минимальным количеством электрогенерации и будет вынуждена закупать перетоки на Западе.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил директор энергетических программ Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Владимир Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, ситуация сложная, мы потеряли большое количество мощностей, потому что обстреливали в основном тепловые электростанции, которые расположены на западе Украины, а также подстанции операторов систем передач…

Но понятно, что, к сожалению, в зимний период мы войдем с минимальным количеством тепловой генерации, минимальным количестве гидроэлектростанций, и вынуждены будем в основном проходить зиму на атомных блоках, на импорте электроэнергии», – заявил Омельченко.