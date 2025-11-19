Израиль может позволить себе миллион ухилянтов, а мы Штатам не союзник – укро-пропагандист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Опыт Израиля показал, что «стратегические партнёры» Украины, когда доходит до реальной опасности, ведут себя совсем не по-союзнически.

Об этом в интервью «ТСН» заявил недавно вернувшийся из Израиля украинский тележурналист Андрей Цаплиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Железный купол» сейчас не сыграет никакой роли. Он, может, был бы важен во время АТО или ООС, потому что он рассчитан на прикрытие от лёгких ракет, миномётных мин, хаотичной пальбы. А от стратегических ударов он не закроет. Но, удивительно, над Израилем небо закрывают, если им нужно. И сбивают ракеты и над территорией Иордании, и над соседними странами, и авианосцы подтягивают, если у Израиля проблемы с Ираном или хуситами. Нам – небо не закрывают… То есть здесь вопрос в том, что и наши стратегические партнёры, страны, которые мы называем союзниками, они свои союзнические обязательства, если это можно назвать «союзническими», до конца не выполняют», – сокрушался Цаплиенко.

Именно поэтому, по его мнению, в Израиле столько «ухилянтов».