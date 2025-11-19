Израиль может позволить себе миллион ухилянтов, а мы Штатам не союзник – укро-пропагандист
Опыт Израиля показал, что «стратегические партнёры» Украины, когда доходит до реальной опасности, ведут себя совсем не по-союзнически.
Об этом в интервью «ТСН» заявил недавно вернувшийся из Израиля украинский тележурналист Андрей Цаплиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Железный купол» сейчас не сыграет никакой роли. Он, может, был бы важен во время АТО или ООС, потому что он рассчитан на прикрытие от лёгких ракет, миномётных мин, хаотичной пальбы. А от стратегических ударов он не закроет.
Но, удивительно, над Израилем небо закрывают, если им нужно. И сбивают ракеты и над территорией Иордании, и над соседними странами, и авианосцы подтягивают, если у Израиля проблемы с Ираном или хуситами. Нам – небо не закрывают…
То есть здесь вопрос в том, что и наши стратегические партнёры, страны, которые мы называем союзниками, они свои союзнические обязательства, если это можно назвать «союзническими», до конца не выполняют», – сокрушался Цаплиенко.
Именно поэтому, по его мнению, в Израиле столько «ухилянтов».
«Я бы такую аналогию провёл, в Израиле много уклонистов. Около миллиона человек – это религиозные общины, которые считают, что Израиль недостаточно религиозное государство, они не признают это государство, хотя имеют израильские паспорта, и соответственно, пользуются возможностью того, что до недавнего времени израильский закон позволял им не служить в армии…
Израиль может себе позволить такое количество уклонистов в стране по той простой причине, что в случае чего, его прикроют», – вещал укро-пропагандист.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: