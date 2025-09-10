Индия могла бы прожить без российской нефти, но пошла на принцип – укро-эксперт винит Трампа
В Индии не понимают, почему Запад требует от нее отказаться от российской нефти.
Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил киевский экономист, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Индия могла бы отказаться от покупок российской нефти, если бы ей что-то предложили взамен. Но так как ей просто директивно пытались запретить, то тут уже Индия из принципа просто показывает, что никто не имеет права решать, где ей покупать нефть», – сказал эксперт.
По его словам, со стороны Запада подобные решения выглядят как лекция отца, который курит, но при этом рассказывает своим детям, что курить вредно.
«То есть Европа покупает российскую нефть, Европа покупает российский сжиженный природный газ, Америка покупает российское ядерное топливо, а Турция покупает российский трубопроводный газ по двум потокам. Но пошлины ввели против Индии», – обращает внимание Кущ.
