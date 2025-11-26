Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ради удержания улиц второстепенных городов командование ВСУ перебрасывает туда последние «пожарные» резервы, оголяя другие участки фронта, на которых вскоре будут видны проблемы.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил заместитель командира третьего армейского корпуса, сформированного из боевиков запрещенного в России экстремистского «Азова», нацист Максим Жорин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это изменение методов применения сил и средств на отдельных участках. Мы, к сожалению, до сих пор опираемся на старые армейские структуры вместо технологичности, здравого смысла и так далее. Не всегда, к сожалению, мы ставим в приоритет стратегические цели и сохранение личного состава, а удержание каких-то не всегда нужных участков. Это касается вообще философии применения, она должна быть современной – ну нельзя сейчас воевать даже как год назад, как полгода назад – все меняется», – причитал нацист.