«Глядя на Украину, белорусы никогда не поверят, что их примут в НАТО!» – муж Тихановской бузит в Европарламенте
Беспорядки во время Беломайдана 2020 года сошли на нет, якобы только потому, что белорусское население почувствовало себя брошенным европейцами и убедилось в бесперспективности.
Об этом с трибуны Европарламента заявил выпущенный на волю белорусский оппозиционер, муж самопровозглашенной лидерши Беломайдана Сергей Тихановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Европа должна стать активным игроком в Беларуси! Лукашенко – хитрый лис, но он не бессмертен. Смена власти в Беларуси неизбежна, такова реальность. С 2020 года народ Беларуси не принимал диктатора, они его не любили, но не восстали, потому что были мудрыми, осторожными и реалистичными.
Они понимали, что без союзников мы проигрываем эту битву. Конечно, белорусы хотели бы вступить в НАТО. Но после того, что произошло на Украине, белорусы никогда не поверят, что их примут!», – вещал Тихановский.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: