Глазьев о союзе с Белоруссией: Скидки на нефть не гарантируют верность Русскому миру

Максим Столяров.  
01.11.2025 22:30
  (Мск) , Минск
Просмотров: 344
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Украина


Главный вывод из трагедии Украины – даже самое тесное экономическое сотрудничество не гарантирует союзные отношения с Россией.

Об этом на конференции в Минске заявил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас мы строим Союзное государство с пониманием общей великой истории. Раньше этим вопросам не уделялось значительно внимания, ЕврАзЭС работает без идеологической и культурно-исторической составляющей.

И на трагическом примере Украины мы видим, что сами по себе экономические связи не могут гарантировать сохранение единства и даже обеспечение общих интересов. При использовании современных средств манипулирования общественным сознанием мы видим, как часть нашего русского народа вдруг заражается русофобией, превращается в вырусь и начинает уничтожать и самих себя, и пытаться уничтожить даже весь Русский мир

Одна треть белорусской экономики замыкается на российский рынок, но в украинской экономике зависимость была ещё больше. Было понятно, что отказ Украины от наших интеграционных процессов приведёт к экономической катастрофе. Так оно и произошло, но наши оппоненты говорили, что «это наш идеологический выбор». …

Идеологическая «Анти-Россия» сумела захватить значительную часть украинской элиты. И в итоге привела и Украину, и наш Русский мир в целом к украинской катастрофе, последствия которой нам ещё очень долго предстоит преодолевать», – сказал Глазьев.

Он еще раз заявил о важности идеологической работы.

«Если смыслы могут быть совершенно самоубийственными, такое тоже бывает, мы это видели на Украине, то никакие экономические интересы, как это ни странно в условиях рыночной экономики, не компенсируют психопатических заболеваний в общественном сознании», – добавил академик.

