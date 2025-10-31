Глава МИД Франции: Европа активно перевооружается «не в логике агрессивности»
Приписываемые России периодические «провокации» в воздушном пространстве натовских стран проводятся для того, чтобы запугать эти государства и остановить перевооружение Североатлантического альянса.
Об этом в интервью каналу «LCI» заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я считаю, что главная цель – запугать, обескуражить европейцев в то время, когда, на самом деле, происходит обратное. Европейцы решили в рамках НАТО повысить уровень своих военных расходов, и мы решили удвоить.
Евросоюз, со своей стороны, решил в своём следующем бюджете выделить до 125 млрд. евро на развитие оборонно-промышленной технологической базы», – сказал Барро.
«Происходит то, что Россия Владимира Путина решила перевооружиться, европейцы тоже перевооружаются. Не в логике агрессивности, а для сдерживания любых форм угроз. И Путин в этот период пытается их отговорить от этого», – вещал француз.
Ранее Барро заявлял, что Украина может применять французские ракеты большой дальности по территории России «в логике самообороны».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: