Генерал СБУ о поляках: Идиоты и пингвины прячутся за нашими спинами
Польша якобы не имеет права заявлять о геноциде со стороны бандеровцев во время событий на Волыни в 1940-е годы.
Об этом в эфире проекта «Фабрика новостей», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генерал СБУ в отставке, экс-депутат ВР Григорий Омельченко.
Он набросился на польского президента Кароля Навроцкого.
«А что две или три недели назад пел новоизбранный президент Польши? Кричал о так называемой Волынской трагедии, о геноциде поляков и так далее», – сказал генерал.
По его словам, такие заявления звучат в то время, когда «ежедневно гибнут десятки защитников Украины»
«Они прячутся, идиоты, трусы, страусы, пингвины за украинскими спинами. И что, я должен как-то вежливо себя вести? Я не дипломат, называю вещи своими именами», – заявил Омельченко.
