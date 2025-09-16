Генерал СБУ о поляках: Идиоты и пингвины прячутся за нашими спинами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польша якобы не имеет права заявлять о геноциде со стороны бандеровцев во время событий на Волыни в 1940-е годы.

Об этом в эфире проекта «Фабрика новостей», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генерал СБУ в отставке, экс-депутат ВР Григорий Омельченко.

Он набросился на польского президента Кароля Навроцкого.

«А что две или три недели назад пел новоизбранный президент Польши? Кричал о так называемой Волынской трагедии, о геноциде поляков и так далее», – сказал генерал.

По его словам, такие заявления звучат в то время, когда «ежедневно гибнут десятки защитников Украины»