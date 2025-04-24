Европа в страхе: Трамп поставил на Россию, а не Украину – Колесниченко

Россия сегодня важнее для Трампа, чем Украина, и вопрос признания Крыма и четырех новых регионов по сути решен.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политический обозреватель, экс-нардеп Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме, сказал в адрес Зеленского: «да никто и не требует от тебя признания Крыма российским. Ты просто иди на переговоры и соглашайся с тем, что тебе говорят». Здесь предусматривается одна из возможных форм, которая тоже обсуждалась – де-юре не признаются эти территории российскими, а де-факто участие со стороны США признаёт их. А потом так же, как, например, Косовский вариант: вроде бы нет официального признания Косово, как независимого государства, но сегодня уже более 70% стран и ООН признали Косово. Хотя даже Совет безопасности не принимал подобного решения. Это тоже один из вариантов, и его можно обсуждать. Но он возможен в том случае, когда состоятся договорённости между Россией и США, и, скорее всего, Китая. Об этом много говорится, о возможном новом мироустройстве, когда сильные страны могут отстаивать свой суверенитет и конституционную территориальную целостность. А для США, в том числе, это и участие в экономическом использовании того же Крыма и тех же новых регионов, как и территории Российской Федерации. Мы сегодня гораздо важнее для Трампа», – уверен он.

Вопрос признания Крыма по сути определён, указал эксперт. Но Европа мешает Трампу вступить в экономические торговые и политические отношения с Россией.