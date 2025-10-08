Европа пропадёт, если не поменяет лидера – Толстой
Дональд Трамп понял, что не сможет победить Россию, и вывел США из антироссийской коалиции.
Об этом в эфире радио «Bercoff» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Поддерживая украинский режим, американцы наконец поняли, что в конечном итоге они не выиграют эту войну. Им достаточно Афганистана, они не хотят, чтобы Зеленский бежал за поездом в Польшу.
И Трамп воспользовался ситуацией, потому что будучи частью антироссийской коалиции, фактически её главой, он сделал шаг назад, и сказал, что станет посредником.
Он понял, что не победит. А европейцы этого не поняли. Им нужно показать своё место в мире, которое они потеряли. Это очень плохо для них закончится», – сказал Толстой.
«Но без американцев они не смогут снабжать Украину. Макрон говорит одно, Кая Каллас другое, но за всеми этим хвастовством ничего нет. Все эти встречи, коалиции и заявления – это всё невозможно организовать без американцев.
Поэтому Европе потребуется смена лидера, чтобы изменить дискурс», – подытожил депутат.
