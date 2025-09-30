Европа не субъектна, Штаты тоже ничем не помогут – муж Тихановской снова перечит жене
Ни США, ни Европа ничем не могут помочь белорусским змагарам-майданщикам. «Союзники» либо сконцентрированы на том, чтобы рассорить Россию с Китаем, либо, как в случае с Европой, не являются субъектными.
Об этом, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил выпущенный на волю белорусский оппозиционер, муж самопровозглашенной лидерши Беломайдана Сергей Тихановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Свободная Беларусь так же неизбежна, как и смена политического режима в Москве. Вопрос, когда? К сожалению, все указывает на то, что это будет небыстро. И не потому, что этого не хочет белорусский народ, а потому что при нашем географическом положении нам не сделать этого без помощи наших союзников.
А что у нас с союзниками? Американцы верят, что смогут разделить Москву и Пекин. Пока это заблуждение в силе, нам они могут помочь только с освобождением политзаключенных. Европа, простите, несубъектна, она не может по-настоящему помочь даже Украине – что уж говорить о Белоруссии?
Поэтому все, что вы можете сейчас сделать, – это помочь нам освободить 1300 политзаключенных», – заявил Тихановский.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: