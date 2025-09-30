Европа не субъектна, Штаты тоже ничем не помогут – муж Тихановской снова перечит жене

Анатолий Лапин.  
30.09.2025 19:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 354
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Ни США, ни Европа ничем не могут помочь белорусским змагарам-майданщикам. «Союзники» либо сконцентрированы на том, чтобы рассорить Россию с Китаем, либо, как в случае с Европой, не являются субъектными.

Об этом, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил выпущенный на волю белорусский оппозиционер, муж самопровозглашенной лидерши Беломайдана Сергей Тихановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Свободная Беларусь так же неизбежна, как и смена политического режима в Москве. Вопрос, когда? К сожалению, все указывает на то, что это будет небыстро. И не потому, что этого не хочет белорусский народ, а потому что при нашем географическом положении нам не сделать этого без помощи наших союзников.

А что у нас с союзниками? Американцы верят, что смогут разделить Москву и Пекин. Пока это заблуждение в силе, нам они могут помочь только с освобождением политзаключенных. Европа, простите, несубъектна, она не может по-настоящему помочь даже Украине – что уж говорить о Белоруссии?

Поэтому все, что вы можете сейчас сделать, – это помочь нам освободить 1300 политзаключенных», – заявил Тихановский.

