Европа не субъектна, Штаты тоже ничем не помогут – муж Тихановской снова перечит жене

Ни США, ни Европа ничем не могут помочь белорусским змагарам-майданщикам. «Союзники» либо сконцентрированы на том, чтобы рассорить Россию с Китаем, либо, как в случае с Европой, не являются субъектными.

Об этом, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил выпущенный на волю белорусский оппозиционер, муж самопровозглашенной лидерши Беломайдана Сергей Тихановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

