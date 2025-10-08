Европа консолидирована как никогда и настроена воевать – Копатько

Не стоит обманывать себя, что Европа раскалывается и коллапсирует – в вопросах образа врага и поддержки войны на Украине европейцы едины как никогда.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все страны Европы сейчас объединены, это мы сейчас байками травим себя и друг друга, относительно того, что она вот-вот развалится и трещит по швам. Полная чушь! Объединены ресурсы, возможности, санкции, большие ресурсы Украине даются исправно всеми странами, и их будет ещё больше. Американцы заставили Европу, наконец, платить и поднимать потолок ВВП. Европа объединилась впервые за – может, в 1941-м такого не было! Даже нейтральная Австрия, Финляндия, Швеция, Швейцария. У них не всё в шоколаде, просто я говорю, что они едины как никогда. В политическом плане, в отношении образа врага, в отношении ресурсов на войну. В вопросе внутренних проблем тоже не соглашусь: эти картины европейского ужаса не то что не стоят выеденного яйца, оно многого не стоит. Ну и Бог с ним, с рейтингом того же Мерца или Макрона. Что… пошатнулась система? Нет. Как у них были эти внутренние проблемы, так и остались. В контексте Украины Европа как никогда консолидирована, у неё есть ресурсы для Киева и будут, независимо от ситуации. Они подписались все на войну», – сказал социолог.