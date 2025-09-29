Еврокомиссар потребовал приравнять «теневой флот» России к военному – и усилить удары по нефтеперегонке в РФ
Запад должен объявить «теневой флот» России оружием – и заблокировать его курсирование в Балтийском море.
Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил комиссар по вопросам обороны и космоса Европейской комиссии, литовец Андриус Кубилюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Теневой флот, который проходит через балтийское море, создаёт много проблем и опасностей. Россия может использовать его для запуска беспилотников из тайных контейнеров. Нам нужно это учитывать», – вещал Кубилюс.
Также европейский чиновник захотел увидеть больше атак по российской энергоинфраструктуре.
«У нас должна быть более чёткая стратегия в отношении России, а не думать только о защите от провокаций. Украина ведёт настоящую войну – и может перенести её на российскую территорию с помощью глубоких ударов.
Мы могли бы гораздо больше поддерживать украинские возможности в этой области. Потому что если он (Путин) не хочет прекращать войну, то должен видеть, как эта война приходит на территорию России.
А украинцы делают очень эффективную работу, сокращая перегонку нефти и так далее», – подытожил еврокомиссар.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: