Еврокомиссар потребовал приравнять «теневой флот» России к военному – и усилить удары по нефтеперегонке в РФ

Запад должен объявить «теневой флот» России оружием – и заблокировать его курсирование в Балтийском море.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил комиссар по вопросам обороны и космоса Европейской комиссии, литовец Андриус Кубилюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Теневой флот, который проходит через балтийское море, создаёт много проблем и опасностей. Россия может использовать его для запуска беспилотников из тайных контейнеров. Нам нужно это учитывать», – вещал Кубилюс.

Также европейский чиновник захотел увидеть больше атак по российской энергоинфраструктуре.