Евич объяснил, почему нельзя уповать на крах украинской экономики

19.10.2025 19:25
Страны западного блока будут поддерживать украинскую экономику до тех пор, пока жив хотя бы один потенциальный солдат ВСУ.

Об этом на канале блогера Павла Иванова заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если 52 страны мира выставили против нас воевать Хохлостан, то можно всё население поголовно загнать в окопы, но экономика не рухнет. Им привезут еды, сока, чтобы они не умерли с голоду.

Пайки у них все сплошь европейские, латиноамериканские продукты. Мы, когда брали трофеи, там вообще украинского ничего нет, разве что галеты», – сказал Евич.

«Следующий момент. Когда наши где-то выносят инфраструктуру, то бригады, которые приезжают ремонтировать, поголовно чешские, словацкие и прочие европейские твари.

То есть мужики на фронте, и остальных мужиков на фронт загонят, девиц уже на фронт загоняют, создают штурмовые подразделения… Всех положат.

Представитель украинского разведуправления сказал, что нужно с 15 лет начинать готовить подростков воевать, чтобы через 5 лет получился хороший штурмовик», – подытожил он.

