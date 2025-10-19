Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны западного блока будут поддерживать украинскую экономику до тех пор, пока жив хотя бы один потенциальный солдат ВСУ.

Об этом на канале блогера Павла Иванова заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если 52 страны мира выставили против нас воевать Хохлостан, то можно всё население поголовно загнать в окопы, но экономика не рухнет. Им привезут еды, сока, чтобы они не умерли с голоду. Пайки у них все сплошь европейские, латиноамериканские продукты. Мы, когда брали трофеи, там вообще украинского ничего нет, разве что галеты», – сказал Евич.