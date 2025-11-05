Есть ещё сферы, где Россия впереди Китая: эксперт призвал Москву побороться с Пекином за Африку

Чтобы справиться с экономической экспансией Китая, России нужно реализовать свои исторические преимущества и заняться градостроительством для развивающихся стран.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Китай – наша главная проблема. Не потому, что он завтра нападёт и откусит Сибирь. А потому что Китай настолько развил свои промышленные силы, что за два года может просто вымести всю промышленность из России, поставив свои товары, локализовав свои изделия и так далее. Поэтому вопрос промышленной самодостаточности и суверенитета – это вопрос номер один.

Поэтому вопрос индустрии будущего – ключевой вопрос, им будет заниматься вся планета в ближайшие 30-40 лет», – сказал Крупнов.

Он подчеркнул, что в некоторых сферах Россия и Китай должны сотрудничать, выстраивать совместную индустрию, но в других – РФ должна сохранять преимущество.

«Какой предмет главный на ближайшие годы? Это мульти-инфраструктура. То есть это вопросы, связанные с тем, как все виды инфраструктур — транспортная, оптоволоконная, коммуникационная, образование, здравоохранение – всё это завязано на космический интернет и прочее. Как это всё может функционировать?

Вот такие мульти-инфраструктурные плацдармы нам надо научиться создавать. На архитектурном фестивале в Москве была представлена доктрина тысячи международных городов за рубежом, которые Россия в ближайшие полвека должна и может построить.

И в этом плане надо понимать, что городское население планеты, прежде всего в Африке, в Южной Азии, в ближайшие 40 лет увеличится на 3 миллиарда человек.

И поскольку мы первая страна, которая в советском градостроительстве научилась проектировать целостные города, нам нужно этот колоссальный рынок городов брать, создавать такую новую комплексную отрасль», – подытожил он.

