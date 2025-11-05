Есть ещё сферы, где Россия впереди Китая: эксперт призвал Москву побороться с Пекином за Африку

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы справиться с экономической экспансией Китая, России нужно реализовать свои исторические преимущества и заняться градостроительством для развивающихся стран.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Китай – наша главная проблема. Не потому, что он завтра нападёт и откусит Сибирь. А потому что Китай настолько развил свои промышленные силы, что за два года может просто вымести всю промышленность из России, поставив свои товары, локализовав свои изделия и так далее. Поэтому вопрос промышленной самодостаточности и суверенитета – это вопрос номер один. Поэтому вопрос индустрии будущего – ключевой вопрос, им будет заниматься вся планета в ближайшие 30-40 лет», – сказал Крупнов.

Он подчеркнул, что в некоторых сферах Россия и Китай должны сотрудничать, выстраивать совместную индустрию, но в других – РФ должна сохранять преимущество.