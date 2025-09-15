Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если бы в 90-х Россия не была на грани голода, то обязательно бы напала на Украину.

Об этом на канале Guildhall заявил первый украинский посол в РФ (1990-1992 гг.), подписант Акта независимости Украины Владимир Крыжановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он рассказал, что первый президент Украины Кравчук перед смертью говорил, что Борис Ельцин никогда бы не напал на Украину.

«Я говорил: я вам удивляюсь, Леонид Макарович, вы же их знаете как облупленных! Он напал бы быстрее. Но почему не напал тогда? Баррель нефти стоил 10-12 долл., а себестоимость в районе 6-8 долл., они зарабатывали 3-4 долл. Даже при 500 млн. продажи – это 2,5 млрд., это очень мало. У них не было денег. Россия была на грани голода. Но простить нам, что мы получили «незалежность», не положив хотя бы миллион человек, русские не могли нам этого простить», – вещал Крыжановский.

В 2014 же году, по его логике, русские не смогли простить майданщикам Януковича.