Это катастрофа, считайте, что фронт уже рухнул, – Арестович

Показательная переброска в Покровск элитного украинского спецназа и последующее его уничтожение – свидетельство катастрофы на фронте.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Допустим, ни один наш спецназовец не погиб, они соорудили коридор, перестреляли всех российских военных, из 170-тысячной группировки осталась тысяча…

Сам факт того, что руководитель стратегического органа, глава военной разведки Украины руководит частной десантной операцией на конкретном направлении, показывает, насколько все плохо в Силах обороны Украины, насколько все плохо с пониманием проблемы в Офисе, и что вместо системных усилий у нас все окончательно выродилось в пиар…

Это катастрофа, понятно, не завтра рухнет Запорожье и прочее, но подобный стиль управления и подобные фундаментальные ошибки, непонимание изначальное принципов ведения войны приведет к катастрофе Украины. Ближайшая катастрофа – это Купянск, Покровск, дальше – Запорожье и продвижение в Днепропетровскую область. Мы долго говорили, когда рухнет фронт – в каком-то смысле он уже рухнул. Если такие пиар-акции нужны для того, чтобы поддержать спадающие штаны, считайте, что в определенном смысле он уже рухнул», – заявил Арестович.

