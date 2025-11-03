Экс-спикер «правосеков» истерит: «Украинцы нападают на военных, так дождёмся триколоров»

Игорь Шкапа.  
03.11.2025 13:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 689
 
Дзен, Одесса, Происшествия, Украина


Украинские граждане начали оказывать физичекое сопротивление ВСУшникам, находящимся при исполнении служебных обязанностей.

Об этом в своем видеоблоге заявил экс-спикер запрещенной в РФ группировки «Правый сектор», бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские граждане начали оказывать физичекое сопротивление ВСУшникам, находящимся при исполнении служебных обязанностей. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас происходят какие-то удивительные, невероятные события, которые просто разрывают сознание. У нас граждане Украины начали нападать на военнослужащих, работающих в ТЦК», – негодует Береза.

Он напомнил, что в Одессе протестующие начали бить ТЦКашников, травить слезоточивым газом, а в итоге перевернули автобус. 

«Для меня это катастрофа. То, что я увидел – сограждане нападают на своих военнослужащих, при всех вариантах. Они могут так дождаться, когда будут ездить бусики с триколором», – пугает жидобандеровец.

Он характеризует случившееся как «откровенный трэш».

«Сам случай нападения на военнослужащих во время войны – это результат не только срыва мобилизации, проваленной информационной политики власти и отсутствия реализации запроса на справедливую мобилизацию. Это последствия игнорирования проблемы во имя сохранения рейтинга. И эта проблема называется Зеленский, потому что он молчит о мобилизации, бусификации, обо всем. И мы видим, что это делается только для одного – во имя участия в выборах. Но речь идет о выборах, которые неизвестно когда произойдут. И вообще неизвестно, могут ли они состояться когда-нибудь. Но вред государству наносится уже сейчас», – плачется Береза.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора